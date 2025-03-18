بمكالمة تجاوزت الساعتين.. ترامب وبوتن يبحثان تدابير انهاء حرب اوكرانيا

شفق نيوز/ ناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، التدابير اللازمة لإنهاء الحرب الأوكرانية، وذلك اثناء مكالمة هاتفية بين الزعيمين تجاوزت الساعتين.

وذكر نائب رئيس هيئة الأركان في البيت الأبيض دان سكافينو، أن "المكالمات الهاتفية بين رئيسي الدولتين سارت على ما يرام"، مبينا ان "الزعيمين تحدثا هاتفيا منذ الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي (5 بتوقيت بغداد) الثلاثاء 18 مارس آذار".

وفي وقت سابق كتب مساعد الرئيس الأمريكي ونائب كبير موظفي البيت الأبيض دان سكافينو في منشور على منصة "إكس": "يحدث الآن: الرئيس ترامب حاليًا في المكتب البيضاوي يتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ الساعة 10:00 بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة. المكالمة تسير على نحو جيد ولا تزال جارية".

وكانت موسكو وواشنطن قد عبرتا عن تفاؤلهما حيال المحادثات التي جرت بينهما في الفترة الأخيرة لكنهما اتفقتا على أنه لا يمكن حل أبرز المسائل العالقة بشأن حل النزاع الأوكراني إلا من خلال إجراء اتصال على أعلى المستويات.

ومن المقرر أن يتحدث ترامب إلى الصحفيين فور انتهاء المكاملة، حسب البيت الأبيض.

ويأمل ترامب في إقناع بوتين بقبول وقف إطلاق النار الذي تقترحه الولايات المتحدة لمدة 30 يوما والتحرك نحو نهاية دائمة للصراع المستمر منذ ثلاث سنوات.

وكانت أوكرانيا قد وافقت في وقت سابق على وقف لإطلاق النار في أكبر صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، حيث قتل مئات الآلاف أو أصيبوا بجروح، ونزح ملايين الأشخاص ودمرت المدن في أنقاض.

ويسعى ترامب الى تأمين التقدم نحو خطة سلام طويلة الأجل، والتي يمكن أن تشمل وفقا له تنازلات إقليمية من كييف وسيطرة على محطة زابوريزهزهيا للطاقة النووية في أوكرانيا.