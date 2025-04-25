بمشاركة بكين وموسكو وطهران.. اجتماع في فيينا لبحث الملف "النووي الإيراني"

شفق نيوز/ عقد ممثلو الصين وروسيا وإيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعاً مشتركاً مع مدير الوكالة، لبحث تطورات البرنامج النووي الإيراني، بحسب ما أفادت به وكالة "شينخوا" الصينية يوم الجمعة.

الاجتماع، الذي جاء عقب زيارة نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى بكين هذا الأسبوع، شهد تبادلاً معمقاً للآراء حول الدور الذي يمكن أن تؤديه الوكالة الدولية في تسوية سياسية ودبلوماسية شاملة للملف النووي الإيراني.

وأكد ممثل الصين لدى الوكالة دعم بلاده لحوار شامل بين إيران وجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة، كما شدّد على تقدير الصين لالتزام طهران بعدم السعي لتطوير أسلحة نووية، واحترامها لحق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

في السياق ذاته، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم أمس الخميس، إن بلاده تسير في "اتجاه جيد" نحو التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران، مشيراً إلى أن اتفاقًا محتملاً قد يكون قريباً، "وقد ينقذ العديد من الأرواح"، حسب تعبيره.

وجاءت تصريحاته قبيل محادثات فنية مرتقبة بين الجانبين في سلطنة عمان يوم غد السبت.

من جانبه، أعلن عباس عراقجي، عبر منشور على منصة "إكس"، استعداده لزيارة كل من باريس وبرلين ولندن لإجراء محادثات مع المسؤولين الأوروبيين، مؤكداً انفتاح إيران على النقاش ليس فقط بشأن برنامجها النووي، بل أيضاً حول مختلف القضايا ذات الاهتمام والقلق المشترك.