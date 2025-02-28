بما فيها "قسد".. العدالة والتنمية يدعو الكورد في العراق وسوريا لإلقاء أسلحتهم

شفق نيوز/ أكد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر جليك، يوم الجمعة، أن جميع المسلحين الكورد في العراق وسوريا يجب أن يلقوا أسلحتهم.

جاء ذلك بعد الدعوة التي وجهها زعيم حزب العمال الكوردستاني المسجون عبد الله أوجلان للتخلي عن السلاح.

ووفق ما نقلت "رويترز" عن جليك، فإن هذه الدعوة تشمل قوات سوريا الديمقراطية المعروفة اختصارا باسم "قسد".

ودعا أوجلان، أمس الخميس، من زنزانته في سجن جزيرة إمرالي في بحر مرمرة جنوبي إسطنبول، حزب العمال الكوردستاني إلى إلقاء السلاح وحل نفسه، في خطوة إذا استجاب لها مقاتلو الجماعة فستؤدي إلى إنهاء تمردهم القائم منذ 40 عاما، وستكون لها آثار واسعة النطاق على المنطقة.

وأصدر أوجلان، الذي يحظى باحترام الحركة السياسية المؤيدة للكورد، رغم أن معظم الأتراك يصبون عليه جام غضبهم؛ لأنه بدأ الصراع في عام 1984، هذه الدعوة بعد أربعة أشهر من اقتراح بهذا الشأن من حليف للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وعبّر كل من أردوغان وحزب المساواة والديمقراطية للشعوب التركي المؤيد للكورد عن دعمهم لجهود إنهاء القتال الذي أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص، وغيّر شكل السياسة التركية، وألحق أضرارا بالبلدات والمدن في جنوب شرقي البلاد.