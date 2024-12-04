بلينكن ينتقد روسيا وإيران حول دعم الأسد: مشتتان

شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن التقدم الذي حققته قوات "هيئة تحرير الشام" في سوريا في الآونة الأخيرة يظهر أن داعمي الرئيس السوري بشار الأسد، روسيا وإيران، "مشتتان".

وأضاف بلينكن، خلال اجتماع لحلف شمال الأطلسي اليوم الأربعاء، أن رفض الرئيس السوري المشاركة بأي شكل ملموس في عملية لحل الأزمة السياسية في سوريا، هو ما فتح المجال لهجوم هيئة تحرير الشام.

وفي الآونة الأخيرة، شنت الفصائل المسلحة هجومًا على مدن في الشمال السوري، أبرزها حلب وإدلب، وتمكنت من السيطرة عليهما، فيما تحتدم المعارك بين الطرفين على أسوار مدينة حماة.

وشاركت روسيا الطيران الحربي السوري بقصف عدة مواقع في مدن الشمال السوري، لوقف توغل الفصائل المسلحة.

ووفق "رويترز"، أكد الوزير الأمريكي ضرورة منع عودة تنظيم داعش إلى المنطقة.