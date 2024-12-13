بلنكين: ينبغي البدء بتشكيل حكومة انتقالية في سوريا

شفق نيوز/ حث وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، يوم الجمعة، على تشكيل حكومة انتقالية في سوريا بعد اسقاط نظام الاسد على يد المعارضة المسلحة.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع نظيره التركي هاكان فيدان، إن شركاء مثل تركيا وبلدان مجاورة بامكانها ان تقدم إسنادها لسوريا".

وأكد أنه ينبغي لسوريا البدء في تشكيل حكومة انتقالية توفر الحماية للأقليات والمراة وتنهي التداعيات السلبية التي خلفها نظام الأسد".

وأضاف بلينكن أنه ناقش مع نظيره التركي متابعة الجهود الحثيثة للقضاء على تنظيم داعش "الذي بات ضعيفا بعد سنوات من التضحيات في مكافحته".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي، بالقول "ناقشنا أيضا الوضع في غزة وتحديدا الفرصة في إيجاد اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة الرهائن الى ديارهم".