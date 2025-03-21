بقوة 5 درجات.. زلزال يضرب منطقة وسط إيران

شفق نيوز/ ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، يوم الجمعة، منطقة بادرود في نطنز بمحافظة أصفهان وسط إيران.

وذكرت وكالة "مهر" للأنباء الإيرانية، في خبر أطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الزلزال وقع في تمام الساعة 10:23 صباحاً بالتوقيت المحلي، وكان مركزه في منطقة بادرود، التي تبعد نحو 5 كيلومترات عن مدينة نطنز".

بدوره، قال المدير العام لإدارة الأزمات في مكتب محافظ أصفهان، منصور شيشه فروش، إن "الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، مضيفًا أنه تم إرسال 10 فرق بحث وإنقاذ إلى المنطقة المتضررة".

وأضاف شيشه فروش، أن "الزلزال أدى إلى اهتزاز المباني في منطقة نطنز المركزية، ما دفع السكان إلى مغادرة منازلهم واللجوء إلى الشوارع والأماكن المفتوحة خوفاً من الهزات الارتدادية".

وأشار المسؤول الإيراني، إلى أن "السلطات تتابع الوضع عن كثب، فيما وردت تقارير فورية عن وقوع إصابات جراء الزلزال".