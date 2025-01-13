بعد 4 سنوات في سجون طهران.. إطلاق سراح الألمانية الإيرانية ناهد تقوي

شفق نيوز/ أعلنت منظمة العفو الدولية، يوم الإثنين، إطلاق سراح الناشطة بمجال حقوق المرأة الألمانية الإيرانية ناهد تقوي، التي كانت تحتجزها طهران لمدة 4 سنوات.

وذكرت منظمة العفو الدولية في بيان، أطلعت عليه شفق نيوز، أن "تقوي البالغة من العمر 70 عاما والتي وصلت إلى ألمانيا، يوم أمس الأحد، أُطلق سراحها بعد أكثر من 1500 يوم من الاعتقال التعسفي".

وكانت الناشطة تنفذ حكما بالسجن 10 سنوات، صدر ضدها في إيران، آب/أغسطس 2021، لإدانتها بالانتماء إلى مجموعة "مخالفة للقانون". حسب قول القضاء في طهران.

وكتبت ابنتها مريم كلارين، التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، صورة لها مع والدتها وهي تبتسم في المطار، "بعد أكثر من 4 سنوات قضتها كسجينة سياسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تم إطلاق سراح والدتي ناهد تقوي وعادت إلى ألمانيا".

وفي نهاية شباط/فبراير 2024، أعلنت ابنتها كلارين، إعادة والدتها إلى السجن بعد شهرين من الإفراج المشروط عنها لأسباب طبية.

كما أوضحت منظمة العفو، أن تقوي قضت بين اعتقالها ومحاكمتها أكثر من 7 أشهر في الحبس الانفرادي حيث كانت تنام على الأرض، دون سرير أو وسادة، وتخضع للمراقبة على مدار 24 ساعة، ولم يُسمح لها بالخروج لاستنشاق الهواء سوى لمدة 30 دقيقة فقط يوميا وهي معصوبة العينين".