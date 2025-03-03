بعد إيقاف تمويله الأمريكي.. "الغذاء العالمي" يغلق مكتبه في جنوب افريقيا

شفق نيوز/ أفادت وكالة "بلومبيرغ" الإخبارية، يوم الاثنين، إن "برنامج الغذاء العالمي" التابع للأمم المتحدة، الممول أمريكياً، أغلق مكتبه في جنوب أفريقيا.

وذكرت الوكالة أن المديرة التنفيذية سيندي ماكين أبلغت الموظفين في مختلف أنحاء العالم بهذا القرار عبر رسالة بالبريد الإلكتروني يوم الجمعة.

ووفقاً للبريد الإلكتروني الذي نشرته "بلومبيرغ"، قالت ماكين: "اتخذنا قراراً صعباً بإغلاق المكتب الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي في جوهانسبرج".

ويحصل "برنامج الغذاء العالمي" على معظم تمويله من أمريكا، التي أوقف رئيسها دونالد ترامب، العديد من المنح الموجهة للمساعدات الخارجية.

وأفادت وكالة رويترز للأنباء، مطلع الشهر الماضي، نقلا عن رسالة حصلت عليها، بأن سلطات الولايات المتحدة قررت وقف تمويل المساعدات لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.

وقالت الوكالة: "طالبت واشنطن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة بوقف العمل في عشرات المنح الممولة من جانب الولايات المتحدة".

وأشارت الوكالة إلى أن المشاريع الحالية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، تقدر بعشرات الملايين من الدولارات، وتوفر مساعدات غذائية لسكان العديد من الدول ومن بينها اليمن وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى وهايتي ومالي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد وقع بعد توليه لمنصبه مباشرة على أمر تنفيذي يقضي بتعليق تقديم المساعدات إلى الدول الأخرى لمدة 90 يوما بهدف تقييم مدى امتثال هذه البرامج للسياسة الخارجية الأمريكية.

وقامت إدارة ترامب الجديدة، بإرسال نحو 60 من كبار المسؤولين في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إجازة، وفي وقت لاحق أعلن إيلون ماسك الذي يترأس وزارة الفعالية الحكومية الجديدة، أن ترامب وافق على إغلاق الوكالة تماما.

ولاحقا، أعلنت وكالة USAID، أنها ستضع معظم موظفيها حول العالم في إجازة إدارية اعتبارا من الساعة 11:59 مساء الجمعة بالتوقيت الشرقي.