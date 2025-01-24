بعد وفاة 120 شخص.. إعلان تحول الحصبة إلى وباء في المغرب

شفق نيوز/ أعلنت مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض في وزارة الصحة المغربية، يوم الجمعة، تحول مرض الحصبة إلى وباء بعد تسجيل 25 ألف إصابة ووفاة 120 حالة.

ونقل موقع "هسبريس" عن مدير المديرية محمد اليوبي قوله، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "الوضعية الحالية لانتشار داء الحصبة المعروف في الأوساط الشعبية باسم (بوحمرون) لدى المغاربة يمكن أن نطلق عليها تسمية وباء"، مشيراً إلى أن "تعريف الوباء هو انتشار بطريقة غير عادية لفيروس أو مرض ما، وهو ما ينطبق على هذه الحالة".

وأوضح اليوبي أن "الوضعية هي غير عادية، فمنذ بداية انتشار المرض في سبتمبر 2023 سجلت 25 ألف حالة، بينما كان المغرب يشهد في السابق ما بين ثلاث إلى أربع حالات سنويا من المرض".

وفيما يتعلق بالوفيات، أكد اليوبي أنه "حتى يوم الأحد الماضي، توفي 120 شخصا نتيجة مضاعفات المرض"، موضحاً أن "أغلب الوفيات كانت في صفوف الأطفال دون الخمس سنوات، وكذلك البالغين فوق 37 عاماً".

وأضاف اليوبي أن "المغرب كان يلتزم بهدف القضاء على الحصبة عالميا، حيث كانت نسبة التلقيح ضد المرض تتجاوز 95%، لكن مع انخفاض هذه النسبة بدأ المرض في الانتشار بشكل واسع".

وتعتبر الحصبة مرض معد تسببه فيروسات الحصبة، وينتقل الفيروس عبر الهواء عندما يسعل أو يعطس الشخص المصاب، ويمكن أن يبقى الفيروس في الهواء لفترة قصيرة بعد مغادرة الشخص المصاب للمكان.

وأعراض الحصبة تشمل الآتي: حمى شديدة، وسعال جاف، وسيلان في الأنف، والتهاب في العينين (قد يحدث التهاب الملتحمة)، وبقع بيضاء صغيرة داخل الفم، السعال والعطس، الشعور العام بالإعياء، وطفح جلدي لونه أحمر أو بني، لا يسبب عادة الحكة، يبدأ عادة على الوجه ويُنتشر إلى باقي الجسم.