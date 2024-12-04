بعد مزحة "الولاية 51".. ترامب يثير الجدل بصورة قرب علم كندا

شفق نيوز/ عاد الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، للحديث عن كندا بعد أيام قليلة من اقتراحه أن تصبح الولاية الأميركية الـ51.

هذه المرة، نشر ترامب صورة غامضة صممت بواسطة الذكاء الاصطناعي تظهره واقفا على قمة جبل إلى جوار علم كندا.

لا يفهم المقصود من الصورة، كما أن ترامب اكتفى بتعليق "أوه كندا"، مع العلم أن الجبل في الصورة ينتمي سلاسل جبال الألب في أوروبا، ولا يمت بأي صلة لكندا.

وكان ترامب المعروف بإطلاقه النكات الساخرة قد قال ساخرا لضيفه رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الذي زاره في منتجعه بفلوريدا، الجمعة الماضية، إنه إذا أرادت كندا تجنب التعريفات الجمركية التي هدد بها فإنها يجب أن تصبح ولاية أميركية، وفق ما كشفته مصادر حضرت الاجتماع حينها لشبكة فوكس نيوز.

وكان ترودو قد توجه إلى مقر إقامة ترامب، بعد أن هدد الأخير بفرض تعريفات جمركية على كندا والمكسيك تصل إلى 25 في المئة بسبب ما قال إنه سماحهما بتدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات عبر الحدود.

وقال مصدر لشبكة فوكس نيوز إن ترودو رد على اقتراح ترامب بضحكة متوترة.

وأضافت المصادر أن شخصا آخر على الطاولة قال إن الولاية رقم 51 ستكون ولاية ليبرالية للغاية، مما أثار ضحك الحاضرين، وحينها اقترح ترامب تقسيم كندا إلى ولايتين: ولاية محافظة وولاية ليبرالية.