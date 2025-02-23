بعد مباحثات معمقة.. واشنطن تضغط لنزع سلاح حزب الله

شفق نيوز/ أجرى وفد أميركي مباحثات معمقة في العاصمة بيروت، لضمان وقف اطلاق النار بين لبنان وإسرائبيل، وتأكيد دعم الولايات المتحدة للعملية السياسية الجديدة في البلاد.

‎وقال رئيس الوفد، السيناتور روني جاكسون، بعد لقائه الرئيس اللبناني جوزاف عون، إن واشنطن تريد أن تلمس مرحلة جديدة من السلام والاستقرار في لبنان والشرق الأوسط في ظلّ التغيّرات الكثيرة التي تشهدها المنطقة.

‎وأشار جاكسون إلى أن الولايات المتحدة تريد أن يكون الأمن في لبنان محصورا بيد الجيش وبشكل كامل، وترفض أن يلعب حزب الله هذا الدور، مضيفا أن الجيش وحده مسؤول عن ضمان أمن الحدود.

‎من جهة أخرى، أوضح الرئيس اللبناني جوزاف عون، خلال استقباله السيناتور روني جاكسون، أن "الاستقرار في الجنوب وعلى طول الحدود، يتطلب انسحاب الاسرائيليين من التلال التي تمركزوا فيها واعادة الاسرى اللبنانيين الذين احتجزوا خلال الحرب الاخيرة، وهذا الموقف اللبناني ثابت ونهائي".

‎وأكد عون، بحسب بيان للرئاسة اللبنانية، أن "الجيش اللبناني انتشر في القرى والبلدات التي انسحب منها الاسرائيليون، وهو جاهز للتمركز على طول الحدود"، لافتًا الى ان "التعاون قائم بشكل جيد مع القوات الدولية العاملة في الجنوب بهدف تطبيق القرار 1701 وما ورد في الاتفاق الذي تم التوصل اليه في 27 تشرين الثاني الماضي"،

‎ووفق الرئاسة اللبنانية، فإن السيناتور روني جاكسون، شدد على أنه سيعمل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزملائه الشيوخ والنواب من أجل توفير الدعم المادي والتجهيزي اللازمين للجيش اللبناني

‎وبشأن انسحاب القوات الإسرائيلية من النقاط الخمس التي بقيت فيها بجنوب لبنان، قال جاكسون إن الولايات المتحدة ستواصل العمل لمحاولة التوسط والقيام بدور الوسيط بين لبنان وإسرائيل، مشيرا الى أهمية إعادة ترسيم الحدود بالكامل، وأن يكون للبنان السيطرة الكاملة على حدوده، وأن تكون هذه الحدود آمنة.

‎وانسحبت القوات الإسرائيلية، فجر الثلاثاء الماضي، من 9 قرى لبنانية، وأبقت وجودها في 5 نقاط رئيسية على طول الحدود في جنوب لبنان.

‎ودخل وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ووافقت الحكومة اللبنانية على استمرار العمل بموجب تفاهم وقف إطلاق حتى 18 فبراير/شباط الجاري.