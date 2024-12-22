بعد ضربة تل أبيب.. نتنياهو يتوعد بالتحرك ضد الحوثيين "بقوة وتصميم"

شفق نيوز/ توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الحوثيين، يوم الأحد، بالتحرّك ضدهم "بقوة وتصميم"، وذلك غداة إطلاقهم صاروخا من اليمن سقط في تل أبيب وأسفر عن إصابة 16 شخصا بجروح.

وقال نتنياهو في مقطع فيديو بثه مكتبه "كما تصرّفنا بقوّة ضد الأذرع المسلّحة لمحور الشر الإيراني، سنتحرّك ضدّ الحوثيين، بقوة وتصميم وحنكة".

واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، الحوثيين بتهديد الملاحة العالمية والنظام الدولي.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس السبت، أن "صاروخا" أطلق من اليمن أصاب الأراضي الإسرائيلية قرب تل أبيب بعد فشل محاولات اعتراضه.

وقال مسعفون إن 16 شخصا أصيبوا بجروح طفيفة نتيجة شظايا الزجاج، بينما أصيب 14 شخصا بكدمات أثناء تدافعهم إلى الملاجئ، في حين أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن إطلاق الصاروخ.