بعد إسقاط الأسد.. بايدن يتلقى إحاطة حول التطورات "غير العادية" في سوريا

شفق نيوز/ أفاد البيت الأبيض، يوم الأحد، بأن الرئيس الأميركي جو بايدن تلقى إحاطة من فريق الأمن القومي حول التطورات "غير العادية" في سوريا.

وأعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي شون سافيت أن بايدن سيلتقي بفريق الأمن القومي صباح الأحد لتلقي تحديثات حول الوضع في سوريا.

جاء ذلك بعد أن أعلنت جماعات من المعارضة السورية المسلحة، الأحد، الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد والسيطرة على العاصمة دمشق.

وكان البيت الأبيض أعلن، أن أولويات الولايات المتحدة في سوريا حاليا تتمثل في ضمان ألّا يشجع النزاع الحالي على عودة ظهور تنظيم داعش أو يؤدي إلى "كارثة إنسانية".

وقال مستشار الأمن القومي، جايك سوليفان، إن تمدّد النزاع "يشكل مصدر قلق"، متحدثا عن قلق حيال تنظيم داعش خصوصا.

وأضاف في مؤتمر أداره منتدى ريغن للدفاع الوطني في سيمي فالي بولاية كاليفورنيا، "شهدنا خلال أسوأ مراحل" الحرب الأهلية السورية الطويلة "ظهور تنظيم داعش على الساحة".

وشدد سوليفان على أن الأولوية الرئيسية تتمثل في ضمان "ألّا يؤدي القتال في سوريا إلى عودة ظهور تنظيم داعش"، مضيفا "سنتخذ خطوات بأنفسنا، مباشرةً وبالعمل مع قوات سوريا الديموقراطية.. من أجل ضمان عدم حدوث ذلك".

وقال سوليفان إن إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، جو بايدن، تعمل على ضمان أن يبقى حلفاء الولايات المتحدة، مثل إسرائيل والأردن والعراق وسواها من دول المنطقة التي "يُحتمل أن تُواجه تبعات غير مباشرة من سوريا"، في وضع "قوي وآمن"، و"نحن على اتصال بهم كل يوم".

وأشار أيضا إلى أن واشنطن متيقظة أيضا من أجل وقف "كارثة إنسانية، سواء في ما يتعلق بالمدنيين، أو الوصول إلى الضروريات المنقِذة للحياة، أو ما يتعلق بحماية الأقليات الدينية والعرقية في سوريا".

وتابع "بالطبع، عندما يحصل حدث كهذا، يتطلع تنظيم داعش على الفور إلى الاستفادة منه. لقد رأينا تقارير عن محاولة تنظيم الدولة الإسلامية... إعادة تشكيل صفوفه إلى حد ما".

وأكد أن الولايات المتحدة ستسعى تاليا إلى "احتواء احتمالية حصول عنف وعدم استقرار"، وحماية الحلفاء وضمان عدم حصول تداعش على "أكسجين جديد من هذا الأمر" الذي قد يؤدي إلى تهديد مصالح الولايات المتحدة أو الحلفاء.