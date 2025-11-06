بعد ساعات.. واشنطن: سنعلن عن انضمام دولة جديدة لـ"اتفاقات إبراهام"

شفق نيوز- واشنطن

أعلن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، يوم الخميس، أن دولة جديدة ستنضم إلى اتفاقيات تطبيع العلاقات مع إسرائيل المعروفة بـ"اتفاقيات أبراهام".

وقال ويتكوف خلال المنتدى الأميركي للأعمال في ميامي: "سأعود هذا المساء إلى واشنطن، لأننا سنُعلن الليلة عن انضمام دولة أخرى إلى اتفاقات أبراهام".

وفي وقت سابق، صرح ويتكوف بأن حكومات السعودية ولبنان وليبيا وسوريا قد تتمكن قريبا من تطبيع علاقاتها مع إسرائيل عبر الانضمام إلى "اتفاقيات أبراهام".

يذكر أن الولايات المتحدة أطلقت في عام 2020 عملية تهدف إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية. ونتج عن ذلك توقيع مجموعة من الوثائق عُرفت باسم "اتفاقيات إبراهيم للسلام".

وانضمت إلى الاتفاقيات الإمارات والبحرين والمغرب والسودان. وقد نصت هذه الاتفاقيات على تطبيع العلاقات الدبلوماسية والتجارية والسياحية والأمنية بين الدول الموقعة وإسرائيل، في خطوة اعتبرتها واشنطن إنجازا تاريخيا يسهم في تحقيق "السلام في الشرق الأوسط".

وأعرب ممثلو البيت الأبيض عن أملهم في أن يقوم المزيد من الدول العربية بتطبيع العلاقات مع إسرائيل خلال الفترة الرئاسية الثانية لدونالد ترمب.

ونقل "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين أن رئيس كازاخستان، قاسم توكاييف، سيعلن خلال اجتماع مع ترامب انضمام بلاده إلى الاتفاقيات.

وأشار الموقع إلى أن كازاخستان وإسرائيل تربطهما علاقات دبلوماسية كاملة منذ أكثر من 30 عامًا، إلا أن هذه الخطوة تهدف إلى إعادة إحياء اتفاقيات إبراهيم كإطار عمل تقوده الولايات المتحدة للتعاون بين إسرائيل والعالم العربي والإسلامي، وفقًا لمسؤول أميركي رفيع المستوى.