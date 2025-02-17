بعد ساعات من حديث الابن.. أسماء الأسد تلمح لفضح الأسرار

شفق نيوز/ قالت عقيلة الرئيس السوري السابق أسماء الأسد، إنها كانت ملتزمة دائماً بالصمت في ما يتعلق بالقضايا السياسية خلال السنوات الماضية، في إشارة إلى امكانية الحديث عن خفايا وأسرار العائلة التي حكمت سوريا لسنوات.

وجاءت التصريحات بعد ساعات من نشر تغريدة الأبن حافظ بشار الأسد الذي تعهد فيها بنشر حلقة "بودكاست" لسرد حقائق وأسرار ستحكى لأول مرة، عقب مغادرة عائلته سوريا.

وكشف عن الحساب الجديد لأسماء الأسد، نجلها حافظ الأسد في حسابه على منصة "تلغرام" الذي نشر فيه سابقا فيديو يظهر فيه في أحد شوارع موسكو.

وكتب الأسد الابن، "أعلن لكم عن حساب السيدة أسماء الأسد على منصة X الحساب سيكون بعيداً عن السياسة، ويهدف إلى تقديم محتوى يعكس جوانب مختلفة من حياتها وأنشطتها الإنسانية".

وأضاف الأبن، "لكل حدث روايات، ولكل مرحلة أسرارها، ليس الهدف إثارة الجدل، بل أن تُروى القصة كما كانت، بعيداً عن التوتر والاتهامات، ما كان في الظل، حان الوقت ليُروى كما هو".

أما أسماء الأسد فكتبت على "إكس"، "بعد فترة من الصمت، حان الوقت للانطلاق من جديد، الأمل والتغيير لا يتوقفان، فلنبدأ معا"، مشددة على أن "سوريا، بكل جمالها وتاريخها العريق، تظل في قلبنا، نتمنى لشعبها الأمان والازدهار، وأن تعود الأيام السعيدة لتملأ كل زاوية من أرضها الطيبة".

وأضافت، "الوطن هو القوة التي لا تنكسر، وأبناؤه هم الأمل الذي لا ينطفئ، مهما كانت التحديات، تبقى عزيمتهم أقوى من كل الصعاب. معا نواجه المستقبل بكل إصرار وأمل".

وتابعت: "خلال السنوات الماضية، كنت دائما ملتزمة بالصمت في ما يتعلق بالقضايا السياسية، ولن يكون لي أي تدخل في هذا المجال مستقبلا، لكن الأمل يبقى في أن يعم السلام والأمان في كل زاوية من هذا الوطن، ويعيش شعبه في أمان وطمأنينة، كل يوم جديد يحمل معه فرصة لبداية أجمل. لا شيء يبقى على حاله، والأمل هو سر الاستمرار".

وأكدت أسماء الأسد أن "الوطن ليس مجرد مكان، بل هو شعور يسكن في القلب مهما ابتعدنا، سوريا ستظل دائما الحكاية الأجمل"... "الحياة تأخذنا في طرق لم نخطط لها، تعلمنا، تغيرنا، تفتح لنا أبوابا لم نتخيلها يوما. كل مرحلة تحمل درسها، وكل تغيير له معنى".

وتابعت: "لكل شخص مساره الخاص، وبعض المسارات لم تكن يوما خياري، كما كنت دائما، أشارك هنا أفكاري بعيدا عن أي عناوين أخرى. هناك مراحل في الحياة لا تمحى، تبقى عالقة في الذاكرة بكل تفاصيلها… هل حان الوقت لمشاركتها؟".

وقال الأبن حافظ الأسد، يوم أمس، في تغريدات عبر حسابه على منصة "إكس": "لكل حدث روايات، ولكل مرحلة أسرارها. ليس الهدف إثارة الجدل، بل أن تروى القصة كما كانت، بعيدا عن التوتر والاتهامات. ما كان في الظل، حان الوقت ليُروى كما هو".

وأضاف الحساب الذي حمل اسم حافظ الأسد: "قريبا، ستسمعون القصة كاملة من المصدر نفسه. حلقة بودكاست ستكشف كل التفاصيل". وقال "الوقت كفيل بالكشف عن كل التفاصيل. قريبا، سيكون هناك فيديوهات تشرح كل ما جرى، لتوضيح الحقائق".

وكتب: "قد يعتقد البعض أن الغياب هروب، لكنه كان ضرورة في زمن الفوضى. البعض يصرخ في الغياب، لكن الحقيقة لا تحتاج إلى ضجيج لتبقى. نحن هنا، والوقت سيكشف كل شيء".