بعد ساعات من الحادثة.. اعتقال متهمين بقتل مدير محطة "كهرباء الرمادي"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، باعتقال متهمين اثنين بقتل مدير محطة كهرباء الرمادي، بعد ساعات قليلة من وقوع الحادثة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم القبض على اثنين من المتهمين بقتل مدير محطة توليد كهرباء الرمادي وعائلته".

وتأكيداً لما اورده المصدر الأمني، أعلن قائد شرطة محافظة الانبار العميد عادل حامد رشيد القبض على الجناة.

وذكر بيان لقيادة شرطة الانبار ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بعد وقوع الحادثة تم استدعاء فريق الأدلة الجنائية وتطويق مكان الحادث وجمع ماله مساس بالجريمة للوصول الى الفاعل، وبالفعل تمكّنت الأجهزة الأمنية من القاء القبض على متهمين اثنين، ومازالت التحقيقات مستمرة".

وصباح اليوم السبت، أفاد مصدر في الشرطة المحلية، بمقتل مدير محطة كهرباء الرمادي (فراس العبيدي) مع افراد أُسرته البالغ عددهم ثلاثة أشخاص بعدما اقتحم مسحلون منزلهم في ناحية البغدادي غربي الانبار.

ولاحقاً قال مصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "منزل الضحية مدير محطة كهرباء الرمادي "فراس منعم حميد عبد شعبان العبيدي" يقع ضمن قاطع فوج الطوارئ والجيش العراقي، مبينا أن المنزل يبعد عن مقر سرية الطوارئ اقل من 200 متر.

وأوضح أن زوجته وبناته الثنتين صغيرتا السن تم قتلهم جميعا، ولم يبق سوى طفلة رضيعة عمرها 6 أشهر.

ووصف المصدر طريقة القتل بأنها "بشعة جدا"، فقد أطلق المسلحون النار على الضحايا وبعدها نحروا رؤوسهم.