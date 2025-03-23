بعد رحلة علاج طويلة.. البابا يغادر المستشفى

شفق نيوز/ أفادت وكالة رويترز، يوم الأحد، بأن بابا الفاتيكان فرنسيس، غادر المستشفى بعد تلقي العلاج على مدار خمسة أسابيع إثر معاناة مع التهاب رئوي.

‎ووفق رويترز، غادر البابا مستشفى غينيلي في العاصمة الإيطالية روما، وتوجه نحو الفاتيكان.

‎وظهر البابا علانية منذ أزمته المرضية ولوّح بيده من شرفة المستشفى، في وقت سابق من اليوم.

‎وأمس السبت، أعلن رئيس الفريق الطبي للبابا فرنسيس، أنه سيخرج من المستشفى وسيحتاج إلى شهرين من الراحة في الفاتيكان.

‎ودخل البابا فرنسيس (88 عاما) إلى مستشفى غيميلي في 14 فبراير بسبب عدوى تنفسية حادة تحولت إلى أخطر أزمة صحية شهدها خلال فترة بابويته الممتدة منذ 12 عاما.