بعد رحلة علاج طويلة.. البابا يغادر المستشفى
شفق نيوز/ أفادت وكالة رويترز، يوم الأحد، بأن بابا الفاتيكان فرنسيس، غادر المستشفى بعد تلقي العلاج على مدار خمسة أسابيع إثر معاناة مع التهاب رئوي.
ووفق رويترز، غادر البابا مستشفى غينيلي في العاصمة الإيطالية روما، وتوجه نحو الفاتيكان.
وظهر البابا علانية منذ أزمته المرضية ولوّح بيده من شرفة المستشفى، في وقت سابق من اليوم.
وأمس السبت، أعلن رئيس الفريق الطبي للبابا فرنسيس، أنه سيخرج من المستشفى وسيحتاج إلى شهرين من الراحة في الفاتيكان.
ودخل البابا فرنسيس (88 عاما) إلى مستشفى غيميلي في 14 فبراير بسبب عدوى تنفسية حادة تحولت إلى أخطر أزمة صحية شهدها خلال فترة بابويته الممتدة منذ 12 عاما.