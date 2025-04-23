بعد حظر "الأخوان".. الأردن تبدأ خطوات أمنية وإعلامية عاجلة

شفق نيوز/ اتخذت السلطات الأردنية، يوم الأربعاء، مجموعة خطوات سريعة ضد جماعة الأخوان المسلمين، بعد قرار حظرها في المملكة.

وأولها، بدأت السلطات الأردنية، بتفتيش عدد من المقار التي تستخدم من قبل ما يسمى بـجماعة الإخوان "المنحلة" في عدد من محافظات المملكة لغايات تحقيقية.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، فقد جاء ذلك وفق القانون وبقرار من النيابة العامة.

وكان وزير الداخلية الأردني مازن الفراية أعلن، في وقت سابق من الأربعاء، العمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على ما يسمى بجماعة الإخوان "المنحلة" باعتبارها جمعية غير مشروعة".

وأفاد بـ"حظر كافة نشاطات ما يسمى بجماعة الإخوان "المنحلة"، واعتبار أي نشاط لها أيا كان نوعه عملا يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية".

وشدد الفراية على تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات ما يسمى بجماعة الإخوان "المنحلة" سواء المنقولة وغير المنقولة وفقا للأحكام القضائية ذات العلاقة.

كما أفادت هيئة الإعلام الأردنية، اليوم، بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بمنع نشر أو بث أو إعادة نشر وبث أو التعامل مع ما يسمى بجماعة الإخوان "المنحلة".

وحذرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من النشر أو الترويج للجمعيات/الجماعات المحظورة أو غير المرخصة، ومنها ما يسمى بجماعة الإخوان "المنحلة" بموجب الأحكام والقرارات القضائية القطعية.

وأكدت الوحدة في بيان لها أنه لن يتم التهاون في تطبيق القانون وإنفاذه بحزم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين استناداً لقانون الجرائم الالكترونية، وقانون العقوبات الأردني، مهيبة بمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الالتزام التام بأحكام القانونين وعدم مخالفتهما سواءً بالنشر أو الترويج أو إعادة النشر أو المشاركة أو التعليق، وتحت طائلة المساءلة القانونية.