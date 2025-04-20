بعد جدل واسع.. الرئاسة السورية تعلق على زيارة شقيق الشرع

شفق نيوز/ علقت الرئاسة السورية، يوم الأحد، على الجدل الواسع الذي أثير حول الزيارة التي أجراها جمال الشرع شقيق رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، إلى "مضافة المرسومي" قبل أيام.

وأوضحت الرئاسة، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "جمال الشرع لا يشغل أي صفة وظيفية في مؤسسات الدولة، ولا يتمتع بأي امتيازات رسمية".

وبحسب بيان الرئاسة، الذي نشرته وكالة "سانا"، فإن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون ولا يمنح أي شخص وضعًا خاصًا خارج إطار المؤسسات الرسمية واختصاصاتها، مضيفة أن "دعوة جمال الشرع لحضور الفعالية جرت من قبل الجهة المستضيفة بصفته الشخصية".

وتداول سوريون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، صورا لوزير الثقافة محمد صالح، يرافقه جمال الشرع، شقيق الرئيس أحمد الشرع، وهم جالسان في "مضافة" فرحان المرسومي، وهو شيخ عشيرة المراسمة، الذي يتهم بعلاقات وثيقة مع نظام الأسد، وحليفه الإيراني.ذ