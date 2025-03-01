بعد جدال البيت الأبيض.. زيلينسكي: لقاء ترامب كان صعباً ولا مشكلة بتوقيع اتفاق المعادن

شفق نيوز/ قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم السبت، إن الحوار في واشنطن كان صعباً، فيما أشار إلى استعداده لتوقيع اتفاقية المعادن، ذلك بعد ساعات من المشادة الكلامية بينه وبين الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال زيلينسكي، في بيان نشره عبر سلسلة منشورات عبر حسابه الرسمي على "إكس"، وتابعته وكالة شفق نيوز، "نحن ممتنون للغاية للولايات المتحدة على كل الدعم"، معبرا عن "امتنانه لترامب والى الكونغرس وللشعب الأميركي خاصة خلال السنوات الثلاث من الغزو الروسي".

كما اعتبر أن "مساعدة واشنطن كانت حاسمة في مساعدة أوكرانيا على البقاء على قيد الحياة، وطالب الولايات المتحدة بالوقوف إلى جانب كييف بشكل أقوى".

وتابع: "على الرغم من أن الحوار في واشنطن كان صعباً، فإننا لا نزال شركاء استراتيجيين، ولكننا بحاجة إلى أن نكون صادقين ومباشرين مع بعضنا البعض لفهم أهدافنا المشتركة بشكل حقيقي".

وتابع "نحن نتحدث عن سلام عادل ودائم للجميع"، مبيناً أن :الهدنة لن تنجح مع الرئيس الروسي بوتين الذي خرق الهدن 25 مرة خلال السنوات العشر الماضية"، حسب زعمه.

وأكد أنه "مستعد لتوقيع اتفاقية المعادن، وستكون الخطوة الأولى نحو ضمانات أمنية"، مبيناً أن "هذا غير كافٍ، هدنة دون ضمانات أمنية تشكل خطرًا على أوكرانيا".

يذكر أن الرئيس الأميركي كان استقبل نظيره الأوكراني في البيت الأبيض، يوم أمس الجمعة، لتوقيع اتفاق حول المعادن النادرة والحديث عن إنهاء الحرب مع روسيا.