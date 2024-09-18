بعد "بيجر".. انفجارات بأجهزة اتصال لاسلكية لعناصر حزب الله في لبنان

شفق نيوز/ أفادت مواقع عربية وعالمية، يوم الأربعاء، بسماع دوي انفجارات صغيرة في عدد من المناطق اللبنانية من الجنوب إلى بيروت.

ونقل موقع "سكاي نيوز عربية" أنباء عن انفجار عدد من أجهزة الاتصالات اللاسلكية في مدينة صور جنوبي لبنان

وأفاد بسماع دوي انفجارات في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأشارت مراسلة موقع "روسيا اليوم" إلى أن عدداً كبيراً من سيارات الإسعاف هرعت إلى أماكن الانفجارات.

وتابعت: "تقديرات أولية بانفجارات أجهزة اللاسلكي التي يحملها عناصر حزب الله".

ونقل موقع "سكاي نيوز عربية"، أن سماع الانفجارات جاء بالتزامن مع تشييع نجل النائب عن حزب الله علي عمار في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وتعرضت آلاف أجهزة الاستدعاء اللاسلكية (البيجر- Pagers) إلى انفجار مفاجئ ومتزامن في لبنان وسوريا، أمس الثلاثاء السابع عشر من أيلول الجاري، في حادثة "مثيرة للجدل".

وأدى الحادث إلى سقوط 9 أشخاص بينهم 6 من أعضاء "حزب الله"، وإصابة نحو 3 آلاف آخرين، في حادثة حملت جماعة "حزب الله" إسرائيل المسؤولية الكاملة عنها.

وفيما وصف مسؤول في "حزب الله" الحادثة بأنها "اختراق أمني كبير"، أشارت تقارير إلى احتمالية أن يكون هذا الحادث ناتجاً عن هجوم إلكتروني إسرائيلي، مما أثار العديد من التساؤلات بشأن الثغرات التي مكنت هذا الاختراق والأساليب التي تم استخدامها لتنفيذه.