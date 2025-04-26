بعد المواجهة التاريخية في البيت الأبيض.. ترامب وزيلينسكي يلتقيان مجدداً

شفق نيوز/ التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم السبت، بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، للمرة الأولى منذ المواجهة التاريخية التي جمعتهما في البيت الأبيض قبل أسابيع.

وقال مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشونغ، إن "اللقاء، الذي جرى قبيل المشاركة في جنازة البابا فرنسيس بروما، كان نقاشاً مثمراً للغاية"، مشيراً إلى أن "تفاصيل إضافية حول الاجتماع ستُعلن لاحقاً".

وكانت العاصمة الأميركية قد شهدت في شباط/ فبراير الماضي اجتماعاً متوتراً بين الزعيمين، حين تصاعدت حدة النقاش خلال مؤتمر صحفي مشترك، على خلفية مطالبة ترامب بعقد صفقة معادن مع أوكرانيا.

وتفاقم التوتر حينما اتهم نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، زيلينسكي بالقيام بجولات دعائية، الأمر الذي رد عليه الأخير بدعوة فانس إلى زيارة أوكرانيا، وهو ما قوبل برفض واضح.

وفي خضم ذلك الجدل، صعّد ترامب لهجته متهماً زيلينسكي "بالمقامرة على اندلاع حرب عالمية ثالثة"، محذراً: "إما أن تبرم اتفاقاً أو أننا سنبتعد"، مضيفاً أن الرئيس الأوكراني "لا يتصرف بامتنان".

وتسببت تلك المواجهة في مغادرة زيلينسكي للبيت الأبيض دون وداع رسمي من ترامب، وسط تجاهل للصحفيين، ما دفع إلى إلغاء مؤتمر صحفي كان مقرراً، إضافة إلى تعطيل توقيع اتفاقية استغلال موارد المعادن الأوكرانية.