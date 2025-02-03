بعد السعودية.. أحمد الشرع يزور تركيا غداً الثلاثاء

شفق نيوز/ أعلنت الرئاسة التركية، يوم الاثنين، عن زيارة مرتقبة للرئيس السوري، أحمد الشرع، إلى تركيا يوم غد الثلاثاء.

وسبق للشرع أن زار السعودية يوم أمس، لتكون أول وجهة خارجية له منذ توليه رئاسة المرحلة الانتقالية في سوريا.

والتقى الشرع، ولي العهد السعودي، الأمر محمد بن سلمان. وأكد الرئيس السوري أن هناك رغبة سعودية حقيقية في دعم سوريا لبناء مستقبلها.

وشدد الشرع على أن بلاده تعمل على رفع مستوى التواصل والتعاون مع السعودية في جميع المجالات، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين.

وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، يوم الأربعاء الماضي، تعيين الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، وذلك بعد أقل من شهرين على الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد.