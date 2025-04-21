بعد "التسريبات".. البيت الأبيض يبحث عن وزير دفاع جديد

شفق نيوز/ كشفت محطة "إن بي آر" الإذاعية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن البيت الابيض بدأ البحث عن وزير جديد لوزارة الدفاع، خلفا لبيت هيغسيث.

وذكرت الإذاعة نقلاً عن مسؤول لم تسمه قوله إن البيت الأبيض شرع في البحث عن وزير دفاع جديد، بعد تقارير أفادت بأن الوزير الحالي شارك تفاصيل هجوم مارس/ آذار على جماعة الحوثي في اليمن المتحالفة مع إيران عبر مجموعة تراسل.

يأتي ذلك بعد سلسلة من فضائح التسريبات، التي تم الكشف عنها أخيراً، إلى جانب تسريبات الإطاحة بالعديد من موظفي وزارة الدفاع الأمريكية، التي عكست فوضى عارمة في البنتاغون، بحسب موقع "بوليتيكو".

وكان المتحدث باسم "البنتاغون" شون بارنيل قد نفى، في وقت سابق اليوم، مشاركة هيغسيث معلومات حول الضربات الأمريكية على اليمن في مجموعة دردشة ثانية عبر تطبيق "سيغنال".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أكد في وقت سابق، إنه يدعم هيغسيث، وذلك بعد أن أشارت تقارير إلى أنه شارك تفاصيل هجوم مارس/ آذار على ميليشيا الحوثي في مجموعة تراسل ضمت زوجته وشقيقه ومحاميه الشخصي.

وتأتي هذه المعلومات عن استخدام هيغسيث لمنصة الرسائل غير السرية "سيغنال" للمرة الثانية لمشاركة تفاصيل أمنية بالغة الحساسية في لحظة حرجة بالنسبة له ولوزارة الدفاع، إذ أقيل مسؤولون كبار من البنتاغون، الأسبوع الماضي، في إطار تحقيق داخلي في تسريب معلومات.