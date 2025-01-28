بطائرات أمريكية.. إسرائيل ترسل أسلحة "حزب الله" إلى أوكرانيا

شفق نيوز/ ذكرت القناة 14 الإسرائيلية، أن تل أبيب بدأت بنقل كمية كبيرة من التي استولت عليها كغنائم حرب من "حزب الله" في جنوب لبنان إلى أوكرانيا.

ووفقًا للتقرير الإسرائيلي الذي استند إلى مصادر أوكرانية، تم الكشف عن استخدام طائرات نقل تابعة للقوات الجوية الأمريكية في عملية شحن الأسلحة من إسرائيل إلى بولندا.

ووفقًا لمحللين أوكرانيين، فإن طائرات النقل الأمريكية، القادرة على حمل ما يصل إلى 77 طنًا من البضائع، لعبت دورًا محوريًا في هذه العملية التي تفتخر بها أوكرانيا.

وخلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، تم العثور على مخزونات كبيرة من الأسلحة الروسية والإيرانية التي كانت بحوزة حزب الله.

ومن بين الأسلحة التي تم نقلها إلى أوكرانيا: قاذفات صواريخ موجهة مضادة للدبابات، صواريخ آر بي جي وصواريخ حرارية متطورة، وأنظمة صواريخ متنقلة مضادة للطائرات، إضافة إلى كميات كبيرة من الذخائر ووسائل حربية أخرى.

وأوضحت القناة، فإن قرار نقل هذه الأسلحة جاء بعدما كان من المقرر تدميرها. إلا أن إسرائيل قررت لاحقًا إرسالها إلى أوكرانيا، لدعم قواتها المسلحة في مواجهة روسيا.

وبحسب الخبير العسكري ييجال ليفين، تم نقل ما يزيد على 85 ألف وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية التي استولت عليها إسرائيل من جنوب لبنان، وتشمل: 6840 قاذفة صواريخ مضادة للدبابات، و9 آلاف عبوة ناسفة، و2250 صاروخًا وقذيفة مدفعية، و2700 قطعة سلاح صغير، و2860 قطعة متنوعة من المعدات العسكرية.

وأشار التقرير إلى أن هذه العملية تعكس التحالف المتنامي بين إسرائيل وأوكرانيا، في ظل دعم غربي واسع لكييف في حربها ضد موسكو.

كما تبرز هذه الخطوة التعاون الإسرائيلي-الأمريكي في المجال العسكري، حيث لعبت واشنطن دورًا لوجستيًا مهمًا في نقل الأسلحة.