بضربة جوية دقيقة.. الجيش الأميركي يعلن مقتل زعيم داعش في  دير الزور

شفق نيوز/ أعلن الجيش الأميركي، يوم الجمعة، مقتل قيادي كبير في تنظيم داعش خلال ضربة جوية "دقيقة" في محافظة دير الزور شرقي سوريا.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان إن الضربة، التي وقعت أمس، الخميس، استهدفت "زعيم داعش أبو يوسف المعروف باسم محمود في محافظة دير الزور بسوريا" ما أسفر عن مقتله مع مسلح آخر في التنظيم.

وأضاف البيان أنه جرى "تنفيذ الضربة في منطقة كانت خاضعة سابقا لسيطرة النظام السوري والروس".

ونقل البيان عن قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل كوريلا القول إن "الولايات المتحدة، بالعمل مع الحلفاء والشركاء في المنطقة، لن تسمح لداعش باستغلال الوضع الحالي في سورية وإعادة تشكيل نفسها".

وأشار إلى أن "لدى داعش نية لتحرير أكثر من 8000 من عناصر التنظيم محتجزين حاليا في منشآت في سوريا"، مشددا أن الولايات المتحدة "ستستهدف هؤلاء القادة والعناصر بقوة، بما في ذلك أولئك الذين يحاولون تنفيذ عمليات خارج سوريا".

وتنفذ القوات الأميركية بشكل دوري ضربات في سوريا تستهدف مسلحي التنظيم الذي انحسر انتشاره وجماعات جهادية أخرى قد تطرح تهديدا لها.

وينشر الجيش الأميركي نحو 2000 جندي في سوريا كجزء من التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وتأسس التحالف في عام 2014 للمساعدة في مكافحة الجهاديين الذين سيطروا على مساحات شاسعة من العراق وسوريا.

وتزايدت المخاوف من احتمال عودة نشاط داعش في سوريا مستغلا سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد على يد فصائل المعارضة في وقت سابق من هذا الشهر.