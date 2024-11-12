بسبب ترامب.. الأمريكيات يُعدنَ النظر في إنجاب الأطفال

شفق نيوز/ دفع فوز الرئيس الأمريكي دونالد بولاية رئاسية ثانية، بعض النساء الأمريكيات إلى إعادة النظر في إنجاب الأطفال.

وبحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، فإن النساء في جميع أنحاء الولايات المتحدة، أوقفن قرارات تنظيم الأسرة مؤقتًا، بعد فوز دونالد ترامب الرئاسي الحاسم، في إشارة إلى مخاوف بشأن الرعاية الإنجابية والمساواة بين الجنسين.

وأشارت النساء اللواتي تحدثن لـ "أكسيوس"، إلى أنشاركن أسبابًا مختلفة لتعديل تنظيم الأسرة، والتي رددها آخرون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأعربوا عن أسفهم لما قد يعنيه فوز ترامب لمستقبل أسرهم.

واستشهدت ماري كلير فار، 27 عاماً، بتهديدات ترامب بتفكيك وزارة التعليم، وإمكانية زيادة القيود المفروضة على الصحة الإنجابية؛ وتحذيرات من الاقتصاديين حول كيفية تأثير سياسات ترامب المقترحة على تكاليف المعيشة.

وقالت فار: "قد نغير أنا وزوجي رأينا في نهاية المطاف، ولكن اعتبارًا من الآن، لا نتوقع أن نكون قادرين أخلاقياً على إنجاب طفل آخر، حتى نعلم أننا سنكون قادرين على إعالتهم".

وأكدت فار، على أنها تخشى أن يؤدي إنجاب طفل آخر إلى العالم، إلى "المجازفة بإنجاب امرأة أخرى في ظل رئاسة ترامب".

وشهدت انتخابات عام 2024، تسييس القرارات الشخصية بشكل مكثف بشأن الأسرة والأطفال، وتسليط الضوء على الاختلافات الشاسعة بين الطريقة التي يخطط بها الرجال والنساء للتصويت، وفق "أكسيوس".

والآن، يعالج الامريكيون النتيجة وهم يتطلعون إلى اتخاذ خيارات بشأن مستقبلهم.

وتابع الموقع "أنه في أمريكا ما بعد عصر النهضة، تم بالفعل الإبلاغ عن قصص نساء يتصارعن مع محدودية الوصول عبر الولايات التي تعاني من مجموعة من القيود على الإجهاض، حيث يتنقل المهنيون الطبيون بين التداعيات القانونية لتوفير الرعاية".

وفي العديد من الحالات المبلغ عنها، ماتت النساء أو تعرضن لمضاعفات طبية خطيرة، بسبب تأخر الرعاية أثناء الحمل.

ولفت الموقع، إلى أن المقترحات الواردة في مشروع 2025، بشأن مقترحات الانتقال السياسي التي نأى ترامب بنفسه عنها، يمكن أن تحد بشكل كبير من الوصول إلى الرعاية الإنجابية، لا سيما من خلال الدعوات لفرض قانون "كومستوك"، للحد من حبوب الإجهاض.

وفي حين قال ترامب إنه سيستخدم حق النقض ضد حظر الاجهاض على المستوى الوطني، إلا أنه لم يكن متسقًا بشأن هذه القضية طوال حملته الانتخابية، واختار مؤخرًا وجهة نظر ترك الأمر للولايات.