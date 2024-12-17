بزشكيان يسخر من فقدان 20 مليون لتر من الوقود يومياً: الإيرانيون لديهم هذه المهارة

شفق نيوز/ وجه الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، يوم الثلاثاء، انتقادات ساخرة بشأن فقدان 20 مليون لتر من الوقود يوميا في بلاده.

وجاء في تقرير خبري ايراني، ترجمته وكالة شفق نيوز، ان الرئيس مسعود بزيكيان أعلن خلال زيارته لمنظمة البرنامج والميزانية قائلا: نحن المنتجين ونحن الموردين، فكيف تضيع تلك الـ 20 مليون لتر من الوقود؟ فاذا شنقونا لم يفعلوا إلا الشيء القليل بحقنا.

واضاف بزشكيان: "كيف يمكن ضياع هذه الكمية؟ انا بالتأكيد أن لا أعرف كيفية الإشراف، ونأتي بسهولة خلف المنصة ونقول أن هذا الأمر قد حدث"، مؤكدا ان "من الواضح أنني غير كفء. لماذا يجب أن يحدث هذا؟ نفس الشيء يحدث في الماء والكهرباء. في كل مكان تنظر إليه، لدينا مشاكل".

وتابع الرئيس الايراني: "في عالم كل شيء تحت السيطرة وهم يراقبون كل شيء حتى انهم يعرفون بأنني اشتريت هذا القلم، في الوقت نفسه نحن نفقد 20 مليون لتر (من الوقود) يومياً، نحن لا نفهم كيف فقدناها، معلقا بالقول "الإيرانيون وحدهم يملكون هذه المهارة".