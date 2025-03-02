بزشكيان يريد الحوار مع ترامب لكنه ملتزم برفض خامنئي

شفق نيوز/ قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، يوم الأحد، إنه يرى في الحوار مع إدارة ترامب "الخيار الأفضل" لكن المرشد علي خامنئي يرفض ذلك.

وقال بزشكيان، في كلمة أمام البرلمان الإيراني: "كنت أعتقد أن الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية سيكون الخيار الأفضل، لكننا سنلتزم بتوجيهات قائد الثورة (المرشد علي خامنئي) برفضها".

وأضاف أن "واشنطن تضيّق الحصار والعقوبات علينا ولدينا برامج للخروج من هذا الوضع"، مردفاً بالقول: "نحن في حرب شاملة ويجب أن نستعد لذلك، بدلًا من إلقاء اللوم على بعضنا".

‎وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد قال إن طهران لن تجري مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي تحت الضغط والتهديدات.

‎وتابع: "لا إمكانية لإجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة طالما يستمر فرض الضغوط القصوى".

‎كما أكد أنه أجرى مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "مشاورات وثيقة بشأن البرنامج النووي الإيراني، حيث تبقى فرقنا على اتصال دائم، وسنواصل هذه الاتصالات.. وقد أطلعنا السيد لافروف على تفاصيل المحادثات التي جرت مع الدول الأوروبية الثلاث".

‎وأوضح أن إيران ستواصل تنسيق إجراءاتها حول البرنامج النووي مع شركائها من روسيا والصين، قائلاً: "لقد بحثنا موضوع البرنامج النووي الإيراني. خبراؤنا يجرون اتصالات مباشرة، وسنواصلها. سنواصل التنسيق مع شركائنا الروس والصينيين حول البرنامج النووي".

‎وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إنه "يحب إبرام صفقة" مع إيران، لكن الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي قال إن المحادثات مع الولايات المتحدة "ليست ذكية أو حكيمة أو مشرفة".