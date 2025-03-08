بزشكيان: قادرون على الصمود بوجه الضغوط الأمريكية

شفق نيوز/ قالت الحكومة الإيرانية، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة تراهن على الخلافات الداخلية الإيرانية لتنفيذ سياساتها العدائية، مشددة على قدرتها على الصمود في مواجهة الضغوط التي وصفتها بغير القانونية.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن "المسؤولين الأميركيين، بمن فيهم ترامب، "يعولون على الخلافات الداخلية الإيرانية، لكن إذا اتحدنا، سنمضي قدماً".

من جهته، شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على أن بلاده لن تجري أي مفاوضات مباشرة مع واشنطن طالما استمرت سياسة "الضغوط القصوى".

جاء ذلك عقب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أعلن أنه بعث برسالة إلى إيران، يخيرها فيها بين التفاوض حول ملفها النووي أو مواجهة عمل عسكري.

وأوضح ترامب، يوم أمس الجمعة، أنه كتب إلى المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، مؤكداً أن الحل التفاوضي "سيكون أفضل بكثير بالنسبة لطهران".

هذا وأكدت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، أمس الجمعة، أنها لم تتلقَّ أي رسالة رسمية من الإدارة الأميركية بشأن التفاوض حول الملف النووي.