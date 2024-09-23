بزشكيان: مستعدون لترك اسلحتنا جانباً وحلفاؤنا لا يتلقون الاوامر منا

شفق نيوز/ اعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يوم الاثنين، استعداد بلاده لترك السلاح والركون للمفاوضات.

جاي ذلك في احاطة قدمها بزشكيان في نيويورك التي وصلها للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها التاسعة والسبعين.

وقال بزشكيان؛ "مستعدون لوضع كل أسلحتنا جانبا لكن السؤال هو عن مدى استعداد إسرائيل لفعل الشيء نفسه".

وأضاف الرئيس الإيراني: "حلفاؤنا لا يتلقون الأوامر منا ويتخذون قراراتهم وفق تقديرات الدفاع عن أنفسهم".

وأكد استعداد ايران للحوار مع واشنطن وحل الخلافات ويجب عليها الالتزام بتعهداتها.

وشدد الرئيس الإيراني على عدم سعي طهران لامتلاك القنبلة النووية، مشيرا إلى أن "هذا النوع من السلاح ليس في عقيدتنا العسكرية".