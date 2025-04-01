بريطانيا تناور لإنهاء الرسوم الجمركية الأميركية.. واتفاق جديد قد يكون الحل

شفق نيوز/ أكد وزير الأعمال والتجارة البريطاني، جوناثان رينولدز، يوم الثلاثاء، أن بلاده لا تزال تأمل في إلغاء الرسوم الجمركية التي يعتزم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب فرضها، مشيراً إلى إمكانية تحقيق ذلك في حال التوصل إلى اتفاق حول شراكة اقتصادية جديدة بين البلدين.

وقال رينولدز، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية، وتابعتها وكالة شفق نيوز، إن "بريطانيا حاولت تفادي الرسوم الجمركية الأميركية من خلال تعزيز التعاون مع واشنطن في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلا أن ترامب يبدو مصمماً على فرض الرسوم على جميع الدول قبل النظر في استثناءات فردية".

وأضاف أن "الرسوم التي ستُعلن عنها الولايات المتحدة الأربعاء قد تُلغى لاحقاً إذا تم الاتفاق على بنود شراكة اقتصادية"، مبيناً أن "هناك إطار واضح لاتفاق، ويمكننا توقيع البنود الرئيسية ثم التفاوض على التفاصيل الزمنية التي ترضي الولايات المتحدة".

من جانبه، أكد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن المباحثات مع الجانب الأميركي "تحرز تقدماً جيداً"، في وقت فضّلت فيه بريطانيا عدم الرد بالمثل على الإجراءات الأميركية، تجنباً للتصعيد، وسط دعم من الشركات البريطانية لاتباع "نهج هادئ"، بحسب رينولدز.

إلا أن الوزير شدد على أن هناك "خطوطاً حمراء" في المفاوضات، مشيراً إلى أن بعض "المجالات الحساسة"، مثل معايير الأغذية، لن تكون ضمن النقاشات.

كما أعرب عن ثقته في أن بريطانيا تملك فرصة أكبر من غيرها للحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية، معبراً عن أمله في التوصل إلى اتفاق يُلغي هذه الرسوم خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة.

وفي حين لم يحدد رينولدز إطاراً زمنياً لتراجع الولايات المتحدة عن الرسوم، فيما أشار إلى أن بريطانيا قد تلجأ إلى فرض إجراءات مضادة إذا طال أمد المفاوضات أكثر من اللازم.