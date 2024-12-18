بريطانيا.. السجن 9 سنوات لمراهق استنشق "غاز الضحك" وقتل 3 من أصدقائه

شفق نيوز/ قضت محكمة بريطانية بالسجن 9 سنوات على مراهق استنشق غاز الضحك في أثناء القيادة قبل أن يفقد السيطرة على سيارته من طراز بي إم دبليو ويصطدم بشجرة، بعد اعترافه بالذنب في قتل أصدقائه الثلاثة.

وفي التفاصيل ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" قام توماس جونسون 19 عامًا، باستنشاق أكسيد النيتروز من خلال البالونات في أثناء القيادة بسرعة تزيد على 100 ميل في الساعة على طريق تبلغ سرعته 30 ميلًا في الساعة بإحدى المدن البريطانية.

وكان قد اعترف جونسون بثلاث تهم بالتسبب في الوفاة بسبب القيادة الخطرة، وحكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات وأربعة أشهر.

ووصفت عائلات الضحايا جونسون بأنه "مراهق مغرور" كان يتباهى، وحثت الآخرين على "ألا يكونوا مثل ذلك السائق الذي يظهر مثل هذا الاستخفاف بحياة أصدقائهم".

وقالت القاضية إيما نوت، في أثناء إصدار الحكم في محكمة أكسفورد كراون، لجونسون: "سوف يتم تعريفك إلى الأبد من خلال أخطائك في سن المراهقة، ولكن سيكون لديك أيضًا فرصة لإعادة كتابة هذا التعريف".

كما أخبرت القاضية جونسون أن تشوه وجهه نتيجة الحادث سيكون بمنزلة "تذكير دائم" لنفسه وللآخرين بأنه قتل أصدقاءه.