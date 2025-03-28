بريطانيا.. السجن مدى الحياة لمدان قتل صديقه وقطّعه لـ27 قطعة

شفق نيوز/ أصدر القضاء البريطاني، يوم الجمعة، حكماً بالسجن مدى الحياة على رجل يبلغ من العمر 42 عاما، بعد إدانته بقتل صديقه وشريكه في السكن وتقطيع جثته بمنشار إلى 27 قطعة.

واستعان البولندي مارسين مايركيفيتش بمنشار للمعادن لتقطيع الموظف الحكومي المتقاعد ستيوارت إيفرت (67 عاما) إلى أشلاء في ليلة 27-28 آذار/مارس 2024، بعدما قتله بمطرقة.

واستقل مايركيفيتش الحافلة أكثر من مرة للتخلص من هذه الأشلاء.

وزعم في البداية لشرح سبب اختفاء إيفرت أن زميله في السكن، الذي وصفه بأنه صديقه، أراد الفرار إلى خارج بريطانيا.

وكانت هيئة محلفين في محكمة بمدينة مانشستر (شمال المملكة المتحدة) قررت الأسبوع إدانة مايركيفيتش، الأب لولدين، بتهمة القتل.

وخطّط مايركيفيتش لجريمته بهدف سرقة أموال زميله في السكن واستخدامها لسداد الديون المتراكمة عليه، بحسب القاضي جون كافاناغ الذي لفظ الحكم عليه بالسجن مدى الحياة اليوم، مع مدة محكومية إلزامية تبلغ 34 عاما.

وعُثر على ثلث أجزاء جثة إيفرت فحسب، ومن بينها جذعه الذي وجده أحد المارة في محمية طبيعية بعد بضعة أيام من جريمة القتل.