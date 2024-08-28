برنامج الأغذية العالمي يعلق نشاطه في غزة بعد استهداف إسرائيلي لإحدى شاحناته

شفق نيوز/ أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، يوم الأربعاء، "حتى إشعار آخر" تعليق تحركات طواقمه في قطاع غزة بعد إصابة إحدى شاحناته بنيران اسرائيلية.

وقالت رئيسة برنامج الاغذية العالمي سيندي ماكين في بيان إن "هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق، وهو الأحدث في سلسلة حوادث من دون طائل على صلة بالأمن، عرضت للخطر حياة (أفراد) فرق برنامج الأغذية العالمي في غزة".

وذكر البرنامج في بيان أن إحدى مركباته التي يظهر عليها شعاره بوضوح أصيبت بعشر رصاصات على الأقل خلال اقترابها من نقطة تفتيش عسكرية إسرائيلية.

وأضاف أن القافلة التي كانت تضم مركبتين مدرعتين تلقت "العديد من الموافقات من السلطات الإسرائيلية على الاقتراب" من نقطة التفتيش عند جسر وادي غزة مساء الثلاثاء. ولم يصب أي‭ ‬ممن كانوا في المركبة.