برنامج الأغذية العالمي: حياة 58 مليون إنسان في خطر

شفق نيوز/ كشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة، أن 58 مليون إنسان حياتهم في خطر بسبب أزمة وصفها بـ"غير مسبوقة" بعد تراجع تمويله بنسبة 40 % لهذا العام.

وذكرت المنظمة الدولية، أنه "رغم سخاء العديد من الحكومات والأفراد، فإنها تشهد تراجعاً حاداً في التمويل من مانحيها الرئيسيين، بلغت نسبته 40% في التمويل للعام 2025، مقارنة بالعام الماضي".

وأضافت أن "حدة هذا التراجع، مصحوباً بالمستويات القياسية للأشخاص المحتاجين للمساعدة أدت إلى أزمة غير مسبوقة بالنسبة إلى عشرات ملايين الأشخاص حول العالم الذين يعتمدون على المساعدات الغذائية".

ولم تحدد المنظمة أي دولة بعينها، لكن الولايات المتحدة التي تعد أكبر دولة مانحة لبرنامج الأغذية العالمي بفارق كبير، خفضت بشكل كبير تمويلها منذ تولى الرئيس دونالد ترامب السلطة في يانير/ كانون الثاني الماضي.

وخفضت بلدان أخرى أيضاً المساعدات الخارجية، بينها ألمانيا، ثاني أكبر جهة مانحة للمساعدات المخصصة للتنمية بعد الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة التي اختارت بدلاً من ذلك زيادة الإنفاق الدفاعي.

وأشار برنامج الأغذية العالمي إلى 28 من عملياته الأكثر حيوية التي قال إنها تواجه قيوداً مشددة على التمويل و"إمدادات غذائية منخفضة بشكل خطير" حتى آب/ أغسطس المقبل.

وتشمل هذه المناطق لبنان والسودان وسوريا وجنوب السودان وتشاد وأفغانستان وبورما وأوغندا والنيجر وبوركينا فاسو وجمهورية الكونغو الديموقراطية واليمن ومالي وبنغلادش وفنزويلا وهايتي والموزمبيق ونيجيريا والصومال وكينيا وأوكرانيا وملاوي وبوروندي وإثيوبيا والأراضي الفلسطينية وجمهورية إفريقيا الوسطى والأردن ومصر.