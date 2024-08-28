برلماني روسي: أوروبا الغربية ستختفي قريباً

شفق نيوز/ قال رئيس لجنة سياسة المعلومات بمجلس الاتحاد الروسي أليكسي بوشكوف إن أوروبا الغربية بشكلها الحالي ستختفي قريبا من الوجود.

جاء ذلك وفقا لما كتبه بوشكوف بقناته الرسمية على تطبيق "تلغرام".

وأضاف، أن أوروبا الغربية القديمة، كما نعرفها منذ 15 عاما، لم تعد موجودة، مشيرا إلى أن أوروبا الغربية في شكلها الحالي لن تكون موجودة قريبا، فهي تتحول بسرعة إلى فرع من إفريقيا والشرق الأوسط وهندوستان".

وأشار عضو مجلس الاتحاد إلى عملية استبدال السكان البيض في أوروبا بالمهاجرين التي "تستمر بوتيرة سريعة"، وكتب: "لقد أغلقت الحكومة الإسبانية للتو مطارا بأكمله من أجل إعادة توظيفه لتسليم المهاجرين الأفارقة دون انقطاع إلى إسبانيا.

واشار إلى أن الاستياء السكاني، والعبء على الميزانية، والزيادة الحادة في معدلات الجريمة، وذبح المهاجرين على يد الإسبان، لا يزعج السلطات التي يبدو أنها تنفذ تعليمات من أعلى لاستبدال الدولة بأشخاص من إفريقيا. كذلك تواصل الحكومة البريطانية الالتزام بنفس الخط، برغم أعمال الشغب والمذابح التي اجتاحت البلاد مؤخرا".

المصدر: موقع RT