"برغر كينغ" يطيح بمسؤول في حزب أردوغان

شفق نيوز/ أعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، إقالة مسؤول لمشاركته في افتتاح مطعم للأكلات السريعة "داعم لاسرائيل".

وأعلن الحزب، إقالة إبراهيم أوزجول رئيس شعبة دينار، في مدينة أفيون كاراحصار، بعد مشاركته في افتتاح مطعم "برغر كينغ" للوجبات السريعة.

يشار إلى أن "برغر كينغ"، هي شركة أمريكية دولية كبيرة تمتلك سلسلة مطاعم الوجبات السريعة، وهي متخصصة في بيع سندويش اللحوم والبطاطا المقلية، والمشروبات المختلفة والحلويات والشطائر. وهي شركة معروفة بدعمها لإسرائيل وتتصدر قائمة المقاطعة في الدول الداعمة لحقوق الفلسطينيين.

وكان أوزجول قد شارك في افتتاح فرع جديد لهذه الشركة، في بلدة دينار وقام بإلقاء كلمة تمنى خلالها التوفيق للشركة.

من جانبها، أصدرت أمانة شعبة حزب العدالة والتنمية بمدينة أفيون كاراحصار بيانا أعلنت خلاله إقالة أوزجول.

وجاء في بيان الحزب: "إرادتنا لمقاطعة الشركات والعلامات التجارية الداعمة لإسرائيل المرتكبة للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين واضحة وموقفنا بشأن مقاطعة جميع هذه العلامات التجارية واضح وصريح. حساسية شعبنا خط أحمر ولهذا السبب تم اتخاذ الاجراءات اللازمة بدون إضاعة للوقت وبدء التحقيقات بشأن الواقعة".

المصدر: زمان التركية - RT