براجمات الصواريخ.. الجيش التركي يقصف مواقع "قسد" في كوباني

شفق نيوز/ قصف الجيش التركي، اليوم الاثنين، براجمات الصواريخ، مواقع تابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في ريف عين العرب (كوباني) شرقي حلب، وفق ما نقل الإعلام السوري.

وتزامن القصف التركي مع تحليق لطيران الاستطلاع في سماء المنطقة.

وأمس الأحد، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل ما يزيد على 100 شخص في يومين؛ جراء الاشتباكات العنيفة بين القوات الكردية وفصائل موالية لتركيا في شمال سوريا.

وفي وقت سابق، قالت مصادر كردية إن اشتباكات عنيفة جرت بين "قسد" والفصائل الموالية لتركيا التي تحاول التقدم إلى سد تشرين "تحت غطاء جوي من الجيش التركي".

وأوضحت المصادر أنه "في الساعات الأخيرة تدخّل الجيش التركي بشكل مباشر في المعركة".