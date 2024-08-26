بدءاً من الشهر المقبل.. الصحة العالمية تدشن خطة لـ6 أشهر لمواجهة "جدري القردة"

شفق نيوز/ أعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم الاثنين، عن تدشين خطة مدتها 6 أشهر للمساعدة في وقف تفشي جدري القردة، تشمل زيادة عدد الموظفين في البلدان المتضررة وتعزيز استراتيجيات المراقبة والوقاية والاستجابة.

وأشارت المنظمة إلى أنها تتوقع أن تتطلب الخطة التي ستستمر في الفترة من أيلول/سبتمبر إلى شباط/فبراير من العام المقبل 135 مليون دولار من التمويل، وتهدف إلى تحسين الوصول العادل إلى اللقاحات، وخاصة في البلدان الأفريقية الأكثر تضررا من تفشي المرض.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في بيان "يمكن السيطرة على تفشي جدري القردة في جمهورية الكونغو الديمقراطية والدول المجاورة، ويمكن إيقافه".

وأضاف أن المنظمة "زادت عدد موظفيها في البلدان المتضررة".

وفي منتصف أغسطس، صنفت منظمة الصحة العالمية تفشي جدري القردة باعتبارها حالة طوارئ صحية عالمية.

كما أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبيشترايت، الاثنين، تبرع ألمانيا بـ 100 ألف جرعة من لقاح جدري القردة للدول المتضررة، من المخزونات التي تحتفظ بها قواتها العسكرية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء والألمانية.

وأعلنت الكونغو، الدولة الأكثر تضررا، الثلاثاء الماضي، اكتشاف أكثر من 1000 حالة إصابة جديدة بالمرض خلال الأسبوع السابق.

وفي أحدث بيان لها، ذكرت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض أنه حتى يوم الخميس، تم تسجيل أكثر من 21300 حالة مشتبه بها أو مؤكدة، و590 حالة وفاة هذا العام في 12 دولة أفريقية.

وينتمي جدري القردة إلى نفس عائلة الفيروسات مثل الجدري، لكنه يسبب عادة أعراضا أخف مثل الحمى والقشعريرة وآلام بالجسم.

وكشف تقرير لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية، نقلا عن علماء ومسؤولين بالصحة العامة، أنه "كان بالإمكان تجنب تفشي جدري القردة في أفريقيا، إذا تم الأخذ في الاعتبار التحذيرات السابقة، وتوفير المزيد من اللقاحات".

وحسب "بلومبيرغ"، فقد أدت "الخطوات الخاطئة" و"التقاعس" من جانب الحكومات والهيئات الصحية وممولي البحث العلمي، إلى خلق "البيئة المثالية لتحور الفيروس إلى سلالة تنتشر بسهولة أكبر بين البشر".

ورغم توفر لقاح فعال، يكلف حوالي 100 دولار، ووجود دول مثل الولايات المتحدة خزنت ملايين الجرعات، فإن جمهورية الكونغو التي تفشى فيها الفيروس، لم تتلق أي لقاح بعد، وفق الوكالة.

ويلقي منتقدون باللوم على منظمة الصحة العالمية، التي أخرت منح ترخيص اللقاحات، مما منع وصول العلاج إلى البلدان المحتاجة بأسرع ما يمكن.

وينتشر المرض في الأغلب عبر ملامسة الجلد للجلد، بما في ذلك أثناء الجماع. ويمكن للأشخاص الذين يعانون من حالات أكثر خطورة أن يصابوا ببثور على الوجه واليدين والصدر والأعضاء التناسلية.