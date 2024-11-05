انطلاق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

شفق نيوز/ فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في أنحاء واسعة من الولايات المتحدة ليختار الناخبون ما إذا كان الجمهوري دونالد ترامب أو الديمقراطية كامالا هاريس سيكون رئيسًا لبلادهم خلال الأعوام الأربعة المقبلة.

وفتحت مراكز الاقتراع في ثماني ولايات عند الساعة 6 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة( الثانية ظهرا بتوقيت بغداد)، بما في ذلك تلك الموجودة في كونيتيكت ونيو جيرسي ونيويورك ونيو هامبشير وفرجينيا.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن مراكز الاقتراع في إنديانا وكينتاكي بدأت بالفتح في الساعة 6 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، لكن بعض المراكز في المنطقة الزمنية المركزية ستفتح في الساعة 7 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وفي ولاية ماين، فتحت جميع مراكز الاقتراع في الساعة 6 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، لكن البلديات التي يقل عدد سكانها عن 500 شخص يمكن أن تفتح في وقت متأخر حتى الساعة 10 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

ووفقًا لتقليد مستمر منذ عقود، صوتت بلدة ديكسفيل نوتش الصغيرة في نيو هامبشير في منتصف الليل، حيث تعادل نائب الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب بثلاثة أصوات لكل منهما.

ويبدأ أول غلق لمراكز الاقتراع، في السابعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت شرق أمريكا، أما آخر ولاية تغلق مراكز الاقتراع فيها ستكون ألاسكا في الساعة الثامنة صباح الأربعاء بتوقيت موسكو.

جدير بالذكر أنه يحق للناخبين المنتظرين أمام مراكز الاقتراع الإدلاء بأصواتهم حتى بعد حلول موعد غلق المراكز.

المصدر: وسائل اعلام امريكية - سبوتنيك الروسية