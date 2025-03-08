بدل معبر رفح.. خطة إسرائيلية جديدة لتهجير الفلسطينيين عن طريق "اللنبي"

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام عبرية، يوم السبت، عن خطة إسرائيلية جديدة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، تقترح الاعتماد على جسر اللنبي (جسر الملك حسين) على الحدود الأردنية الإسرائيلية بديلا لمعبر رفح مع مصر.

ويناقش مجلس الوزراء الإسرائيلي توسيع ما يسميه بـ"الهجرة الطوعية" للفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول ثالثة، لتسريع تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما أوردت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وعلى طريق تنفيذ خطة ترامب في مواجهة الخطة المصرية العربية البديلة، وسيتم اقتراح إنشاء إدارة مختصة بالتنفيذ تابعة لوزارة الدفاع، ستقود هذه الخطوة، إذ تستعد إسرائيل للسماح بمرور آلاف الفلسطينيين يوميا عبر ميناء أسدود أو مطار رامون.

وكشفت الصحيفة الإسرائيلية أنه تم استبعاد معبر رفح من مسارات الخروج؛ لأن مصر لن تسمح بالمرور من خلاله، وأنه من الممكن أن يكون جسر اللنبي بديلا لمعبر رفح.

ويأتي اقتراح الإدارة الجديدة بتوجيهات من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتوفير إمكانية مغادرة الفلسطينيين قطاع غزة بذريعة تلقي العلاج الطبي لأسباب إنسانية.

وبحسب الاقتراح، سيأمر مجلس الوزراء جميع الوزارات الحكومية ذات الصلة بالاستعداد لإمكانية زيادة عدد الفلسطينيين الذين يعربون عن اهتمامهم بخطة ترامب ونتنياهو، مع مراعاة أحكام القانون الدولي، وفق الادعاء الإسرائيلي.

وستعمل الإدارة المرتقبة في وزارة الدفاع الإسرائيلية على تنسيق أنشطة جميع الوزارات الحكومية، بالإضافة إلى الجيش الإسرائيلي، والشاباك، والشرطة.