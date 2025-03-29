بتوجيه من ترامب.. الاستخبارات الأمريكية تلغي التصريح الأمني لبايدن

شفق نيوز/ أعلنت رئيسة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد إلغاء التصريح الأمني ​​للرئيس السابق جو بايدن، وتصاريح الوصول إلى المعلومات السرية لعدد من الشخصيات البارزة بالإدارة السابقة.

وكتبت غابارد في منشور عبر منصة "إكس": " بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب، قمت بإلغاء التصريح الأمني ​​للرئيس السابق جو بايدن، وإلغاء التصاريح والوصول إلى المعلومات السرية لكامالا هاريس، وهيلاري كلينتون، وليز تشيني، وآدم كينزينجر، وفيونا هيل، وألكسندر فيندمان.

وتجدر الإشارة إلى أن أسماء الشخصيات الواردة في منشور غابراد إما علموا في إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، أو وجهوا انتقادات للرئيس دونالد ترامب.

إليزابيث تشيني وأدم كينزينغر: كانا عضوين سابقين في مجلس النواب الأمريكي، ويشتهران بانتقادهما المستمر للرئيس دونالد ترامب.

فيونا هيل: شغلت منصب المديرة السابقة لشؤون روسيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي، وتُعتبر خبيرة بارزة في الشؤون الدولية.

ألكسندر فيندمان : ضابط متقاعد من الجيش الأمريكي، وسبق أن عمل مديرا في مجلس الأمن القومي، وكان له دور بارز في تحقيقات مساءلة ترامب.

يأتي هذا القرار بعد خطوة سابقة اتخذتها إدارة ترامب بسحب تصاريح الوصول إلى المعلومات السرية من كامالا هاريس، وهيلاري كلينتون، وأفراد من عائلة جو بايدن، بدعوى وجود مخالفات أو ممارسات قد تهدد الأمن القومي.

وأعلنت غابارد في وقت سابق إلغاء التصاريح الأمنية لـ51 عميل استخبارات وقعوا على خطاب "المعلومات المضللة" المتعلق بالكمبيوتر المحمول الخاص بهانتر بايدن.

وفي أوائل شهر آذار/مارس، أعلنت أيضا أنها بموجب توجيهات من ترامب، ألغت تصاريح الوصول إلى المعلومات السرية للوزير السابق للخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، ومساعد الرئيس السابق للأمن القومي، جيك ساليفان.

وفي 7 شباط/فبراير، قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقييد وصول بايدن إلى المعلومات السرية مصحوبا بعبارة "جو، لقد تم فصلك"، ما منعه من الوصول إلى الإحاطات الاستخباراتية اليومية.

ومن المعتاد أن يتلقى الرؤساء الأمريكيون السابقون إحاطات استخباراتية لتمكينهم من تقديم المشورة للرؤساء الحاليين بشأن قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية.

في عام 2021، ألغى الرئيس جو بايدن تصريح الأمان لترامب، الذي كان آنذاك رئيسا سابقا، كما ألغى وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث الشهر الماضي التفاصيل الأمنية الشخصية وتصريح الأمان للجنرال المتقاعد مارك ميلي، الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة.