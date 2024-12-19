بتهديدات حادة.. اسرائيل تصادق على خطة لقصف مواقع استراتيجية في اليمن

شفق نيوز/ أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الخميس، أنه صادق على خطة لضرب عشرات المواقع الاستراتيجية التابعة للحوثيين في اليمن.

وتحدث وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف كاتس، بلهجة حادة عبر كلمة له قال فيها: "نفذنا هجومًا على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن الليلة"، محذرا قيادة الحوثيين من أن "يد إسرائيل الطويلة ستطالهم أيضا".

وأضاف: "من يرفع يده على إسرائيل تقطع يده، ومن يؤذي يتضرر بشكل مضاعف. سنضرب بقوة ولن نسمح بإطلاق النار والتهديدات ضد إسرائيل" وفق تعبيره.

بدوره، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري إن "الضربات تهدف إلى إضعاف القدرات العسكرية للحوثيين ومنع استخدام المنشآت المستهدفة للعمليات العسكرية، بما في ذلك تهريب الأسلحة الإيرانية".

وأكد أن "القوات الجوية الإسرائيلية دمرت جميع الأهداف العسكرية في اليمن، بما في ذلك محطات الطاقة والمنشآت النفطية التي يستخدمها الحوثيون"، مبينا أن "توقيت الهجوم على الحوثيين تم تحديده وفقا لاعتبارات عملياتية ولم يكن ردا مباشرا على الصاروخ الباليستي الذي أطلق على إسرائيل خلال الليل".

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وسائل إعلام يمنية بأن الغارة الإسرائيلية أدت إلى تعطيل ثلاثة موانئ بحرية.

وحسب المعلومات فقد قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص في منشأة رأس عيسى النفطية وأصيب آخرون في سبع غارات على الموانئ.

ووصل عدد الهجمات الإسرائيلية التي شملت الغارات على موانئ مدينة الحديدة الساحلية والعاصمة صنعاء إلى 16 غارة.