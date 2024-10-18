بايدن يؤكد من ألمانيا وجود رد إسرائيلي على إيران: أعلم طبيعته وموعده

شفق نيوز/ كشف الرئيس الأميركي، جو بايدن، يوم الجمعة، عن علمه بطبيعة الرد الذي تعتزم إسرائيل القيام به ضد إيران بعد الهجمات الصاروخية التي شنتها طهران على إسرائيل.

وخلال زيارة للعاصمة الألمانية برلين، قال بايدن للصحفيين إن لديه علما بكيفية الرد الإسرائيلي على الهجمات الصاروخية التي تشنها إيران وموعده، لكنه أحجم عن الخوض في تفاصيل.

وتأتي هذه التصريحات بعدما توعدت إسرائيل بالردّ على إطلاق إيران نحو 200 صاروخ على أراضيها في الأول من تشرين الأول/أكتوبر.

وقالت طهران إن الهجوم جاء ردا على اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله والعميد في الحرس الثوري عباس نیلفروشان في غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية في 27 سبتمبر، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في هجوم بطهران في 31 يوليو حملت مسؤوليته للدولة العبرية.

تعهدت إسرائيل بالرد، وقال وزير دفاعها يوآف غالانت إنه سيكون "قاتلا ودقيقا ومفاجئا".

من جهتها، حذّرت إيران من أن أي هجوم على "بنيتها التحتية" من شأنه أن يؤدي إلى "رد أقوى"، في حين قال العميد في الحرس الثوري رسول سنائي راد إن أي هجوم على المنشآت النووية أو مواقع الطاقة سيعد تجاوزا للخط الأحمر بالنسبة للجمهورية الإسلامية.

وصل بايدن مساء الخميس إلى برلين في آخر زيارة رسمية لألمانيا ستركز على الدعم الغربي لأوكرانيا والنزاع في الشرق الأوسط بعد مقتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار.

وخلال رحلته الخاطفة التي تستغرق 24 ساعة، يلتقي الرئيس الأميركي المستشار أولاف شولتس إضافة إلى قادة فرنسا والمملكة المتحدة.