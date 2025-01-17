بايدن يتحدث عن كواليس صفقة "إيقاف إطلاق النار في غزة"

شفق نيوز/ كشف الرئيس الأميركي جو بايدن المنتهية ولايته، عن طلبه من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لأول مرة بوقف إطلاق النار في غزة بعد تماديه وتدميره للمستشفيات.

وقال بايدن، مقابلة على شبكة "إم إس إن بي سي"، وتابعتها وكالة شفق نيوز، إن "ائتلاف نتنياهو صعب، ويمثل أكثر حكومة متشددة في تاريخ أي رئيس وزراء إسرائيلي"، مشيراً إلى أن "نتنياهو ليست لديه الشجاعة لمواجهة ائتلافه الحكومي، لأن الائتلاف قد يصوت غدا للإطاحة به".

وأضاف، أن "الأنفاق التي أنشأتها حماس مذهلة، حيث يصل عمقها أحيانا إلى 20 قدماً، ولم تكن لدى أي شخص فكرة عن ذلك".

وأشار بايدن، إلى أن "إسرائيل لن تكون قادرة على إعالة نفسها على المدى الطويل دون استيعاب القضية الفلسطينية".

وتابع بايدن، قائلاً إن "اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن جاء بعد أشهر عديدة من الدبلوماسية المكثفة من جانب الولايات المتحدة ومصر وقطر"، مبيناً أن "العمل على الاتفاق جاء بالتعاون مع إدارة ترامب كفريق واحد من أجل تحقيق هذا الهدف".

وأوضح الرئيس الأميركي، أن "الخطوط العريضة والدقيقة للاتفاق وضعت في 31 أيار/مايو العام الماضي".

وقالت واشنطن أمس الخميس، إنها تتوقع أن يدخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و(حماس) حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل.

من جهته، أفاد منسق السياسات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي بأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لا يزال على المسار الصحيح لبدء التنفيذ بحلول نهاية الأسبوع.