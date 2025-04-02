بالأرقام.. ترامب يعلن الرسوم الجمركية الأميركية على جميع الدول بينها العراق

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، فرض تعريفات جمركية يتوقع أن تؤدي إلى تأثيرات اقتصادية واسعة.

وفي بيان بحديقة البيت الأبيض ظهر ترامب حاملا لوحة كبيرة تحتشد بنسب التعريفات الجمركية، فيما راح يستعرض قراراته بهذا الشأن معددا أسبابها وتوقعاته بالنسبة للاقتصاد الأميركي بعدها.

وأشار ترامب إلى أن فرض الرسوم الجمركية سيزيد النمو الأميركي، كما دعا الزعماء الأجانب إلى إلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات الأميركية، مؤكدا في الوقت نفسه أن إدارته "ستحاسب الدول التي تعاملنا بشكل سيء"، بما في ذلك الحواجز غير النقدية.

وأعلن ترامب رسوما بقيمة 34% على الصين، و20% على الاتحاد الأوروبي.

وكشف أنه سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من جنوب أفريقيا، وبنسبة 31% على الواردات من سويسرا، وبنسبة 49% على الواردات من كمبوديا، وبنسبة 24% على الواردات من اليابان.

كما فرض رسوما بنسبة 10% على الواردات من كل من بريطانيا وسنغافورة والبرازيل، وهي أقل نسبة جمركية، وبنسبة 32% على الواردات من إندونيسيا.

واعتبر ترامب أن تلك الإجراءات ستؤدي إلى عودة الوظائف والمصانع إلى الولايات المتحدة، داعيا إلى البدء في شراء المنتجات الأميركية.

كما أشار إلى مشروع قانون كبير بالكونغرس سيشمل تخفيضات ضريبية، بحسب محطة الحرة الأمريكية.