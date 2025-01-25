بالزي العسكري.. حماس تسلم "المجندات الإسرائيليات الأربع" للصليب الأحمر (صور)

شفق نيوز/ سلمت حركة حماس، يوم السبت، المجندات بالجيش الإسرائيلي دانييلا جلبوع ونعمة ليفي وكارينا أريف وليري إلباغ، ووهن بالزي العسكري للجيش الإسرائيلي إلى الصليب الأحمر الدولي.

وانطلقت منذ قليل عملية تسليم الأسيرات الإسرائيليات الـ4، إلى فرق الصليب الأحمر الدولي في ميدان فلسطين بمدينة غزة وسط حضور جماهيري كثيف وانتشار واسع لعناصر الفصائل الفلسطينية.

ووصلت 4 مركبات للصليب الأحمر إلى مكان التسليم، حيث وقع عنصر من حركة حماس وممثل من الصليب الأحمر الدولي على وثائق تسليم الأسيرات.

ونشرت حماس قائمة بأسماء 200 أسير ستفرج عنهم إسرائيل، لافتة إلى أن 70 من الأسرى المفرج عنهم اليوم سيبعدون خارج غزة والضفة.

وتلقى الصليب الأحمر إخطارا لدخول غزة وتسلم المحتجزات الإسرائيليات الـ4، وهبطت مروحيتان في معسكر "رعيم" تمهيدا لنقلهن، فيما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن مركبات الصليب الأحمر اتجهت لمعبر كرم أبو سالم لتسلم أسرى فلسطينيين.

وإفراج حركة حماس، عن أربع مجندات إسرائيليات يأتي ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل مع إسرائيل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، على أن تطلق إسرائيل في المقابل سراح معتقلين فلسطينيين.

وأمس الجمعة نشرت حماس أسماء المحتجزات الإسرائيليات الأربع اللواتي تتراوح أعمارهن بين 19 و20 عاما وتُنتظَر عودتهن إلى ديارهن. بدوره، نشر منتدى عائلات المحتجزين الإسرائيليين أسماء المجندات الإسرائيليات الأربع المقرر الإفراج عنهن، السبت.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من جهته تسلّمه عبر المفاوضين "لائحة بأسماء المحتجزات".

ورحب المنتدى في بيان بـ"الإفراج المنتظر عن دانييل جلبوع وكارينا أرئيف وليري ألباغ ونعمة ليفي بعد 477 يوما من الاحتجاز".

وهؤلاء المجندات كن يؤدين خدمتهن العسكرية عندما تم اختطافهن في 7 أكتوبر 2023 خلال الهجوم الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل.

ولم يتم الكشف عن عدد المعتقلين الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم في عملية التبادل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الساري في غزة. وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية إن بعضهم سيعاد إلى قطاع غزة والبعض الآخر إلى الضفة الغربية المحتلة.