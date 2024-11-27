بالتنسيق مع الأمم المتحدة.. الجيش اللبناني يبدأ الانتشار في قطاع جنوب الليطاني

شفق نيوز/ أعلنت قوات الجيش اللبناني، يوم الأربعاء، بدء الانتشار في قطاع جنوب الليطاني، بعدما دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ فجر اليوم.

وقال الجيش اللبناني في تغريدة على منصة (X) إن قواته تنتشر بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).

وأضاف المنشور، أن الانتشار العسكري في المنطقة يأتي التزاما من الحكومة اللبنانية تنفيذ القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن بمندرجاته كافة والالتزامات ذات الصلة.

وفي تغريدة أخرى، دعا الجيش اللبناني المواطنين العائدين إلى القرى والبلدات الحدودية في الجنوب إلى التجاوب مع توجيهات الوحدات العسكرية، وعدم الاقتراب من المناطق التي تتواجد فيها القوات الإسرائيلية.

ودخل اليوم حيز التنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، رعته الولايات المتحدة وفرنسا.

ونص الاتفاق على على انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوبي لبنان خلال 60 يوما، مقابل الانسحاب الكامل لحزب الله إلى شمال نهر الليطاني (نحو 30 كم عن الحدود مع إسرائيل)، وفقا لما لتقارير إعلامية.

ومع انسحاب حزب الله والجيش الإسرائيلي بشكل تدريجي، يبدأ الجيش اللبناني انتشارا تدريجيا أيضا في جنوب لبنان، وفقا لبنود الاتفاق.

وسيخضع الاتفاق إلى إشراف دولي بقيادة الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يصبح اتفاقا دائما بعد فترة الـ60 يوما.