باريس.. إصابات جراء هجوم بـ"فأس" داخل قطار

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة الفرنسية، يوم الاثنين، عن إصابة 4 أشخاص في العاصمة باريس، إثر هجوم وقع باستخدام "فأس صغير" على متن قطار محلي.

وقالت متحدثة باسم الشرطة، إن الهجوم في منطقة باريس يعد "عملا انتقاميا"، مشيرة إلى إصابة شخصين بإصابات خطيرة، واثنين آخرين بإصابات طفيفة.

ولم تتضح على الفور ملابسات الحادث، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وكتبت الشركة الوطنية للسكك الحديدية المشغلة للقطارات عبر منصة "إكس"، أن "حادثا وقع صباح اليوم على متن قطار أوزور-لا فيراري".

وأضافت أن أفراد الشرطة وقطاع الإطفاء "تواجدوا في مكان الواقعة"، دون أن ترد مزيد من التفاصيل بشأن الحادث، لكن المنشور أفاد بأنه تم إلغاء بعض رحلات القطارات.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية، أن خلافا تصاعد على متن القطار، مما أسفر عن إصابة شخص بضربة في الرأس، في حين تم قطع يد آخر.